الدوري الأوروبي| آرسنال يسقط خارج الديار بهدف نظيف

هدف في نهاية الشوط الأول يعقد الأمور قبل إياب الإمارات..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

سقط آرسنال الإنجليزي على يد مضيفه باتي بوريسوف البيلاروسي بهدف نظيف في ذهاب دور الـ32 للدوري الأوروبي.

البداية أتت بواسطة ألكساندر لاكازيت في الدقيقة الثانية ولكن الحارس دينيس شيربيتسكي نجح في التصدي بسهولة.

وفي الدقيقة 29 سدد نيمانيا ميليتش كرة مرة بجوار قائم الجانرز، ثم حاول كولاسيناتش في الدقيقة 41 إلا أنها مرت بجوار القائم أيضاً.

وفي الدقيقة 45 أرسل إيجور ستاسيفيتش ركلة حرة قابلها ستانيسلاف دراجون بالرأس ليسجل هدف المباراة الوحيد.

وفي الدقيقة 56 نجح لاكازيت في معادلة النتيجة إلا أن الهدف تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 58 خرج ألكساندر هليب نجم باتي ولاعب آرسنال السابق ليحل يفجيني بيريزكين بدلاً منه.

وفي الدقيقة 69 حل لوكاس توريرا وبيير ايميريك أوباميانج بدلاً من جرانيت تشاكا وميتلاند نايلز.

وفي الدقيقة 74 أطلق كولاسيناتش تسديدة أخرى مرت بجوار القائم، ليترك موقعه ويحل دينيس سواريز بدلاً منه.

وأخيراً في الدقيقة 85 وعقب تدخل عنيف خرج ألكساندر لاكازيت مطروداً بالبطاقة الحمراء المباشرة، ليحظى الفريق البيلاروسي بتقدم جيد قبل الإياب في لندن يوم الخميس المقبل.