الدوري الأوروبي | آرسنال يتعافى أمام مولده وميلان يكتفي بالتعادل مع ليل

أداء مختلف للمدفجية على المستوى الأوروبي

واصل فريق آرسنال تقديمه مباريات جيدة في بطولة الدوري الأوروبي، بعد الفوز على نظيره النرويجي مولده بثلاثية نظيفة، بالجولة الرابعة لدور المجموعات.

آرسنال يعاني على المستوى المحلي في الدوري الإنجليزي، حيث خسر من أستون فيلا 3/0 وتعادل سلبيًا مع ليدز يونايتد في آخر مباراتين.

الأمور مختلفة تمامًا أوروبيًا، حيث استمر الفريق في تحقيق العلامة الكاملة بالانتصار الرابع على أرض نظيره النرويجي.

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المدرب ميكيل أرتيتا أجرى بعض التبديلات على تشكيل فريقه، بدخول سيدريك سواريس والحارس رونارسون وشكودران موستافي وريس نيلسون وإيدي نكيتيا بالقائمة الأساسية.

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الفريق اللندني تحكم بصورة كبيرة بمجريات الأمور رغم الدخول بمعظم البدلاء، حيث سجل الهدف الأول بتسديدة رائعة من نيكولاس بيبي في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 55 ساهم الجناح الإيفواري كذلك في تسجيل الهدف الثاني للمدفعجية عن طريق نيلسون، ليضمن الفريق 3 نقاط جديدة نحو التأهل إلى دور الـ32.

المهاجم الشاب فولارين بالوجون نجح في استغلال الفرصة التي حصل عليها مع آرسنال، ليسجل الثالث لفريقه في الدقيقة 82.

الفوز حافظ لآرسنال على المركز الأول بالمجموعة الثانية بـ12 نقطة، يليه مولده 6 نقاط، رابيد فيينا 3 نقاط ودوندالك بلا نقاط.

وعلى جانب آخر لعب فريق ميلان الإيطالي أمام نظيره الفرنسي ليل، في إطار نفس الجولة بمنافسات المجموعة الثامنة من البطولة.

ميلان تعرض للخسارة أمام ليل في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة على ملعب سان سيرو، ليدخل اللقاء طامحًا في التعويض، بغياب نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بسبب الإصابة.

الروسونيري اكتفى بالتعادل الإيجابي مع أصحاب الأرض بهدف لكل منهما، حيث سجل صامويل كاستييخو الأول لميلان في الدقيقة 47، قبل أن يعادل جوناثان بامبا النتيجة في الدقيقة 65 من زمن اللقاء.

النتيجة تضع ليل على صدارة المجموعة بـ8 نقاط، ثم ميلان الثاني بـ7 نقاط، سبارتا براج الثالث بـ6 نقاط ثم سلتيك بنقطة وحيدة.

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وفي مواجهات أخرى تعادل ليستر سيتي مع سبورتنج براجا البرتغالي بثلاثة أهداف لكل فريق، وفاز سبارتا براج على سلتيك بنتيجة 4/1 وفاز هوفنهايم على سلوفان ليبيريتش بهدفين نظيفين.