بعد أقل من 24 ساعة .. الدوري الأمريكي يعلن التحقيق في صفقة انتقال كاسيميرو إلى إنتر ميامي

لم تدم فرحة نادي "إنتر ميامي" طويلاً بعد الإعلان عن التعاقد مع البرازيلي كاسيميرو، حيث قررت الرابطة الأمريكية فتح تحقيق في هذه الصفقة.

وانضم كاسيميرو، الأربعاء، إلى صفوف إنتر ميامي في صفقة انتقال مجانية، بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد، ليلتحق بالعديد من نجوم الفريق الأمريكي، وعلى رأسهم الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز.

وأشارت الرابطة الأمريكية، في بيان رسمي كشفت عنه صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، إلى أنها فتحت تحقيقًا في انتقال كاسيميرو بشأن مزاعم تتعلق بانتهاك قواعد التفاوض من جانب إنتر ميامي.

وتتعلق هذه الادعاءات بـ"حقوق الاكتشاف"، وهو نظام يمنح الأندية الأولوية في التفاوض مع اللاعبين الدوليين غير المسجلين في المسابقة.

وينص هذا النظام على أنه "لا يحق لأي نادٍ بدء مفاوضات مع لاعب إذا كانت حقوق اكتشافه مسجلة باسم نادٍ آخر، إلا بعد الحصول على هذه الحقوق أو التوصل إلى اتفاق مع النادي الآخر"، علمًا بأن نادي لوس أنجلوس غالاكسي يمتلك حقوق اكتشاف كاسيميرو، مما قد يجبر إنتر ميامي على دفع مبلغ 750 ألف جنيه إسترليني.

وجاء في البيان: "تقوم الرابطة بجمع جميع المعلومات ذات الصلة وستمتنع عن الإدلاء بأي تعليقات أخرى حتى انتهاء الفحص".

وأضاف: "على الرغم من أن نادي إنتر ميامي ونادي لوس أنجلوس غالاكسي توصلا إلى اتفاق بشأن أولوية اكتشاف المواهب فيما يتعلق بالتعاقد مع كاسيميرو، فإن شروط هذا الاتفاق ستُكشف عنها عند انتهاء التحقيق في التلاعب".

وسيتم تحديد مبلغ الرسوم التي سيدفعها نادي إنتر ميامي لنادي لوس أنجلوس غالاكسي مقابل حقوق اكتشاف كاسيميرو بمجرد انتهاء التحقيق.