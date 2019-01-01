الدوري الألماني| يونيون برلين يصعق بوروسيا دورتموند بثلاثية

الفوز الأول للفريق الصاعد حديثاً..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

خسر بوروسيا دورتموند الألماني على يد مضيفه يونيون برلين بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الثالث للبوندسليجا.

تقدم ماريوس بولتر في الدقيقة 22 لأصحاب الأرض، بعد تمريرة حاسمة من الظهير الأيمن تريميل.

على الناحية الأخرى تعادل باكو ألكاسير سريعاً في الدقيقة 25 بعد تمريرة من الجناح الإنجليزي جادون سانشو.

وفي الشوط الثاني تحديداً في الدقيقة 50، عاد بوتلر مسجلاً ثاني الأهداف ليعيد التقدم إلى فريقه.

وأخيراً في الدقيقة 75، سجل سيباستيان أندرسون هدف فريقه الثالث، ليهديه الفوز الأول هذا الموسم.

بذلك يرفع برلين رصيده إلى 4 نقاط في المركز العاشر مؤقتاً، فيما بقي دورتموند في المركز الخامس بعد تلقيه الخسارة الأولى.