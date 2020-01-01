الدوري الألماني | هيرتا يسحق يونيون في ديربي برلين العنيف

نتيجة كبيرة..

افتتح هيرتا برلين الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الألماني بفوزٍ ساحق على مضيفه يونيون برلين برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية بدون حضور جماهيري.

هذه هي المباراة الثانية تاريخيًا بين الفريقين ضمن منافسات البوندسليجا بعد وصول يونيون إلى البطولة هذا الموسم للمرة الأولى في تاريخه، وقد انتهت مباراة الذهاب بفوز يونيون بهدف نظيف.

لكن هيرتا المنتعش بتغيير مدربه ووصول برونو لاباديا إلى سُدة القيادة الفنية فيه، ثأر لهزيمة الذهاب في مباراة كانت من طرف واحد بأتم معاني الكلمة السيادة فيها كانت لكبير العاصمة بوضوح.

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افتتح فيداد إيبشفيتش الرباعية برأسية في الدقيقة 51، قبل أن يُعزز لوكيباكيو النتيجة بهدف ثانٍ بعدها بثواني، ثم أحرز ماتيوس كونا الهدف الثالث في الدقيقة 61 وأتى الرابع عبر ديدريك بوياتا.

الفوز يرفع رصيد هيرتا إلى النقطة 34 ويرتقي إلى المركز العاشر مؤقتًا، بينما يتجمد رصيد يونيون عند النقطة 30 ويظل مؤقتًا أيضًا في مركزه الثاني عشر.

هذه هي الجولة الثانية التي تُلعب بعد عودة النشاط الكروي بعد فيروس كورونا، وقد فاز هيرتا في المباراة الأولى على هوفينهايم بثلاثية نظيفة، فيما هُزِم يونيون من بايرن ميونخ بهدفين نظيفين.

يذكر أن بايرن ميونخ سيلتقي مع آينتراخت فرانكفورت لحساب نفس الجولة ولكن مساء السبت، فيما سيلتقي بوروسيا دورتموند مع فولفسبورج.