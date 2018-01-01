الدوري الألماني| دورتموند يهزم مونشنجلادباخ ويواصل التحليق بالصدارة

9 نقاط تفصل بين الفريقين انتظاراً لنتيجة بايرن ميونيخ غداً ضد فرانكفورت..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب بوروسيا دورتموند على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بهدفين مقابل هدف وحيد في افتتاح منافسات الأسبوع السابع عشر للدوري الألماني.

بدأ دورتموند بتشكيل مكون من: بوركي - بيتشسك - فايجل - توبراك - حكيمي - فيتسل - ديلاني - سانشو - رويس - جيريرو - ألكاثير اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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فيما دفع جلادباخ بكل من: سومر - جونسون - باير - ستروبل - فيندت - كرامر - زكريا - نويهوس - هرمان - بليا - هازارد

أولى المحاولات الخطرة أتت في الدقيقة 20 بتسديدة من ماركو رويس تصدى لها الحارس يان سومر ببراعة.

سرعان ما اضطر دورتموند لإجراء تبديل اضطراري، بنزول ماريو جوتزه بدلاً من باكو ألكاثير هداف الفريق الذي تعرض للإصابة في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 42 نجح جادون سانشو نجم دورتموند الواعد في انطلاقة فردية أنهاها بالهدف الأول، ولكن كريستوف كرامر نجح بمتابعة كرة عائدة في الدقيقة 45+1 ليدرك التعادل سريعاً.

مع انطلاق الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 49 أهدر رافاييل جيريرو فرصة التقدم برأسية مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 54 نجح جوتزه في صناعة هدف الفوز بتمريرة إلى قدم ماركو رويس أمام الشباك الخالية.

كاد رويس أن يضيف هدفاً ثالثاً من ركلة حرة ولكن مرت الكرة بجوار القائم، ثم أتى التبديل الأول لجلادباخ بنزول جوناس هوفمان بدلاً من كرامر، تلاه إبراهيما تراوري بدلاً من باتريك هيرمان في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 81 اختتم الضيوف تبديلاتهم بنزول مايكل كويسانس بدلاً من فوريان نويهوس، فيما أجرى دورتموند التبديل الثاني في الدقيقة 92 بنزول ماريوس فولف بدلاً من سانشو، ثم لارسن بدلاً من جيريرو في الدقيقة التالية.

بذلك يستمر دورتموند متصدراً للبوندسليجا بـ42 نقطة، بفارق 9 نقاط عن جلادباخ الثاني مؤقتاً، انتظاراً لما سيفعله بايرن ميونيخ المتساوي معه بالرصيد ضد أينتراخت فرانكفورت غداً.