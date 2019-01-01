الدوري الألماني | حكيمي يمنح بوروسيا دورتموند الفوز الثاني

المغربي حل كبديل وسجل..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب بوروسيا دورتموند الألماني على مضيفه كولن بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في افتتاح الجولة الثانية للبوندسليجا.

تقدم كولن بوسطة دومينيك دريكسلر في الدقيقة 29 بعد تمريرة حاسمة من التونسي إلياس سخيري، لينهي الشوط الأول بهذا الهدف.

وفي الدقيقة 62 أجرى دورتموند التبديل الأول بنزول المغربي أشرف حكيمي بدلاً من شولز، فيما حل جوليان براندت الوافد الجديد على حساب جوليان فايجل.

وفي الدقيقة 70 نجح جادون سانشو في تعديل النتيجة، بعد تمريرة حاسمة من تورجان هازارد.

أخيراً أتى آخر التبديلات في الدقيقة 85 بنزول برون لارسن بدلاً من هازارد، قبل دقيقة واحدة من تسجيل حكيمي لهدف الفوز، ثم تلاه باكو ألكاسير بهدف ضمان النتيجة في الدقيقة 94.

بذلك يبسط دورتموند يده على صدارة الترتيب بـ6 نقاط، بانتظار ما ستسفر عنه بقية مباريات الجولة، إلا أنه على الأقل ضمن الحفاظ على الأفضلية ضد بايرن ميونيخ حامل اللقب، لذي كان قد تعادل في افتتاحية الدوري مع هرتا برلين 2-2.

على الناحية الأخرى بقي كولن بلا نقاط، بعد تلقيه الخسارة الثانية، إذ كان قد خسر أمام فولفسبورغ بنتيجة 2-1.