الدوري الألماني| بوروسيا دورتموند يحقق فوزًا متأخرًا على شتوتجارت
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محمد عماد فيسبوك تويتر
حقق فريق بوروسيا دورتموند فوزًا صعبًا على ضيفه شتوتجارت بثنائية مقابل هدف في المباراة التي استضافها ملعب سيجنال إيدونا بارك في إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الألماني "البوندسليجا".
تقدم النجم الألماني ميركو رويس في الدقيقة الثانية والستين من ركلة جزاء، قبل أن يعادل شتوتجارت النتيجة في الدقيقة الحادية والسبعين عن طريق اللاعب مارك أوليفيه كامب.
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استمرت النتيجة تشير للتعادل بين الفريقين حتى الدقيقة الرابعة والثمانين، عندما أحرز اللاعب باكو ألكاسير هدف التقدم.
الدقيقة الثانية والتسعين شهدت هدف تأمين النقاط الثلاث عن طريق اللاعب كريستيان بوليسيتش.
بهذه النتيجة حافظ بوروسيا دورتموند على التساوي بعدد النقاط مع بايرن ميونيخ متصدر جدول ترتيب فرق البوندسليجا برصيد سبع وخمسين نقطة.