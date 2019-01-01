الدوري الألماني| بايرن ميونيخ يفتتح العام الجديد بالانتصار على هوفنهايم

البافاري يفوز على مضيفه هوفنهايم بثلاثية مقابل هدف في البوندسليجا

فيسبوك تويتر محمد عماد

حقق فريق بايرن ميونيخ فوزًا ثمينًا على مضيفه هوفنهايم بثلاثية مقابل هدف، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب راين نيكار أرينا، في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من الدوري الألماني "بوندسليجا".

افتتح الضيوف أهداف المباراة عن طريق اللاعب ليون جورتيسكا في الدقيقة 34 من عُمر المباراة، قبل أن يضاعف اللاعب نفسه النتيجة للبافاري بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 46.

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في الشوط الثاني حاول أصحاب الأرض تقليص الفارق، وهو ما نجحوا فيه بالفعل في الدقيقة 59 بعد أن أحرز اللاعب نيكو شولز هدف هوفنهايم الوحيد في المباراة.

ظل هوفنهايم يحاول خطف التعادل طوال باقي دقائق المباراة، ولكن دفاع البافاري وحارسه مانويل نوير كانا بالمرصاد.

وشهدت الدقيقة 86 استغلال بايرن ميونيخ لتقدم هوفنهايم ليضيف الهدف الثالث عن طريق روبيرت ليفاندوفسكي بعد تعاون رائع مع خاميس رودريجيز وتوماس مولر، ليؤمن لفريقه النقاط الثلاث.

بهذه النتيجة رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد هوفنهايم عند 25 نقطة في المركز السابع.