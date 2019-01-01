الدوري الألماني| بايرن ميونيخ يستغل هدية هوفنهايم ويجتاز شالكه بثلاثية

هدف عكسي في البداية يسهل طريق البافاري..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب بايرن ميونيخ الألماني على ضيفه شالكه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين للبوندسليجا.

سجل جيفري بروما مدافع شالكه الهدف الأول في مرماه عن طريق الخطأ في الدقيقة 12، ليفتح الطريق أمام البافاري.

ولكن في الدقيقة 25 نجح الواعد أحمد كوتوكو -18 عاماً- في تسجيل هدف التعادل بعد تمريرة حاسمة من وستون ماكيني.

على الجانب الآخر وبعد دقيقتين فقط، استعاد روبرت ليفاندوفسكي التقدم من جديد بهدف صنعه له الكولومبي خاميس رودريجيز.

وفي الدقيقة 33 حل عمر ماساريل بدلاً من سيباستيان رودي في صفوف شالكه لدواعي الإصابة، فيما أجرى الفريق تبديله الثاني في الدقيقة 54 بنزول المغربي أمين حارث بدلاً من سوات سيردار.

وفي الدقيقة 57 سجل سيرجي جنابري ثالث أهداف البافاري صاحب الديار بعد تمريرة حاسمة من ليفاندوفسكي.

في الدقيقة 68 أجرى بايرن تبديله الأول بنزل فرانك ريبيري بدلاً من كينجسلي كومان، وفي الدقيقة 73 اختتم شالكه تغييراته بنزول مارك أوت بدلاً من كوتوكو.

وفي الدقيقة 78 حل خافي مارتينيز بديلاً لخاميس رودريجيز، وأخيراً حل الكندي الواعد ألفونسو ديفيز بدلاً من جنابري في الدقيقة 89.

بذلك يستغل بايرن تعثر دورتموند بالتعادل أمام هوفنهايم 3-3، ليقلص الفارق إلى 5 نقاط رافعاً رصيده إلى 45 نقطة، فيما يحتل شالكه المركز الثالث عشر بـ22 نقطة.