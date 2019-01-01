دورتموند يسحق فورتونا ويواصل الاقتراب من القمة

انتصار ثمين لأصحاب الأرض يُزيد معاناة فورتونا هذا الموسم

واصل فريق بوروسيا دورتموند ، الاقتراب من قمة الدوري الألماني ، بعد التغلب على ضيفه فورتونا دوسلدورف بخماسية دون رد، بالجولة الخامسة عشر من البطولة.

دورتموند خاض هذا اللقاء، طامحاً في الانتصار بعد الفوز على هيرتا برلين 2/1 الجولة الماضية، للاقتراب من الصدارة التي يحتلها بوروسيا مونشنجلادباخ قبل انطلاق الجولة.

المدرب لوسيان فافر قام باللعب بـ3 مدافعين أمام الحارس رومان بوركي، وهم دان زاجادو ومانويل أكانجي ولوكاس بيتشيك.

وأما بخط الوسط فجاي الرباعي رافائيل جيريرو وأكسيل فيتسل وجوليان براندت وأشرف حكيمي، وثلاثي هجومي مكون من جادون سانشو وماركو رويس وثورجان هازارد.

أصحاب الأرض انتظروا حتى الدقيقة 42 من زمن اللقاء لتسجيل الهدف الأول، حيث جاء عن طريق رويس ليضع فريقه في المقدمة.

وبالشوط الثاني سجل ثورجان هازارد هدفاً آخر لدورتموند، قبل أن يعقبه جادون سانشو بالثالث في الدقيقة 63 من زمن المباراة.

الأمور باتت شبه محسومة تماماً لصالح دورتموند على حساب فورتونا، لينهار الضيوف بشكل واضح وتنعدم فرصه في العودة.

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طوفان دورتموند واصل ضربه لفورتونا بالهدف الرابع بالدقيقة 69، ليختم سانشو الخماسية بالهدف الثاني له في الدقيقة 74.

الفوز يضع دورتموند بالمركز الثالث بجدول الدوري بـ26 نقطة، متفوقاً على بايرن ميونخ السادس بنقطتين ونقطة عن شالكة الرابع، ويفصله 5 نقاط عن جلادباخ صاحب المركز الأول.

وعلى الجانب الآخر يقبع فورتونا بمراكز الهبوط، في المرتبة السادسة عشر وفي رصيده 12 نقطة فقط متساوياً مع هيرتا برلين الخامس عشر.