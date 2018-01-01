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الدوري الأسكتلندي | سيلتك يعزز صدارته ورينجرز يفشل في الملاحقة

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ديربي جلاسكو على الأبواب السبت المقبل

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

ابتعد سيلتك الأسكتلندي في صدارة ترتيب الدوري، بفوز عصيب على أبردين خارج القواعد، مستغلاً سقوط غريمه التقليدي رينجرز في فخ التعادل.

الجولة الـ20 شهدت مواجهات متوازنة، فنجح سيلتك في تحقيق فوز بشق الأنفس على أبردين خارج أرضه.

الشوط الأول انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق، في الشوط الثاني ظلت النتيجة تشير للتعادل بين الفريقين حتى الدقيقة 86.

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فسجل إدوراود هدف التقدم للأخضر وعزز سكوت سينكلر النتيجة بهدف رابع في الدقيقة 88، وقلص أصحاب الأرض النتيجة عن طريق فيرجسون في الدقيقة 90، لينتهي اللقاء بفوز سيلتك بنتيجة 4-3.

وعلى الناحية الأخرى، فشل رينجرز بقيادة ستيفان جيرارد في استغلال التقدم عن طريق المهاجم الكولومبي ميرلوس، ليفقد نقطتين بفضل التعادل مع هيرنيان في الدقيقة 86 عن طريق هدف ماكريجور.

وحقق كليمارنوك فوزًا ليظل في المركز الثالث بعدما كان متصدراً في الجولات السابقة، عن طريق جونز في الدقيقة 40 أمام ماثرويل.

ليصبح رصيد كتيبة برندان رودجرز، 42 نقطة ولديه مباراة أقل، ويأتي خلفه رينجرز بفارق 3 نقاط، ثم كيلمارنوك برصيد 38 نقطة.

وسيستضيف رينجرز، على ملعب إيبروكس ستيديوم، خصمه سيلتك ضمن مباريات الجولة الـ21، السبت المقبل في ديربي جلاسكو.

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