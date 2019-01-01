الدوريات الخمس الكبرى تحتكر دوري أبطال أوروبا

لأول مرة في التاريخ يتكون دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا من الدوريات الخمس الكبرى فقط

أسدل الستار على منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا مساء اليوم وتعرفنا على هوية الأندية المتأهلة لدور الستو عشر للمنافسة الأوروبية الأغلى.

واستمر نادي بايرن ميونخ الألماني في تدوين رقم قياسي جديد بعدما حقق أفضل سجل في تاريخ دوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ولم يكن رقم بايرن ميونخ هو القياسي الوحيد، حيث احتكرت أندية الدوريات الخمس الكبرى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ المسابقة.

وتأهل كل من ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا من الدوري الإسباني، بينما تأهل كل من يوفنتوس وأتالانتا ونابولي من الدوري الإيطالي.

وبالنسبة للدوري الألماني فتأهل كل من بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند ولايبزيج، كما تأهل أولمبيك ليون وباريس سان جيرمان من الدوري الفرنسي.

ومن الدوري الإنجليزي الممتازتأهل كل من ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول، لتكمل هذه الأندية عقد المتأهلين لثمن نهائي دوري الأبطال.

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يذكر أن قرعة الدور ثمن النهائي ستجرى في مدينة نيون السويسرية ظهر الإثنين المقبل والذي سيمثل السادس عشر من ديسمبر الحالي.