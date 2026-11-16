"سعدت بالهزيمة أمام الدنمارك" .. والدة كريستيانو رونالدو تهاجم نجوم البرتغال: لم يحترموا نجلي!

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في تُخف دولوريس أفيرو؛ والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، شماتتها في هزيمة البحارة الأخيرة أمام الدنمارك، مؤكدة أن هذا ما يستحقوه بعد ما فعلوه في نجلها!

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ماذا حدث؟

قبل يومين، تلقى المنتخب البرتغالي الهزيمة على أرضه، في براجا، أمام الدنمارك برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية 2026-27.

الهزيمة أتت بعد أيام من اعتزال صاروخ ماديرا اللعب الدولي، على خلفية أزمته الأخيرة مع المدرب جورج جيسوس، حيث اتهمه بتعمد تهميشه، بجانب عدم احترامه أمام وسائل الإعلام.

فيما حرص الاتحاد البرتغالي لكرة القدم على تكريم الدون قبل المباراة، حيث ارتدى اللاعبون قمصان تحمل الرقم 7، مع إيقاف المباراة في الدقيقة السابعة أيضًا، لوقوف الجماهير تحيةً لرونالدو رغم عدم وجوده في براجا حينها، بجانب رفع لافتات "شكرًا يا قائد".

تصريحات والدة رونالدو

وفي أول ظهور لها أمام وسائل الإعلام عقب تلك الهزيمة الثقيلة لكتيبة جورج جيسوس بعد اعتزال الدون، وجهت دولوريس أفيرو اتهاماتها للمسؤولين ولنجوم البرتغال بعدم احترام نجلها.

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وقالت والدة صاروخ ماديرا، في تصريحات نقلتها صحيفة "أ بولا": "رونالدو حزين، كان يتمنى لو كانت الأمور مختلفة. لقد شعر بالحزن، لأنهم خدعوه وأنا أيضًا حزينة".

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وأضافت: "لقد خسروا في براجا، لقد كانت هزيمة مستحقة (قالتها بنبرة شماتة)، لقد كنت سعيدة بخسارة البرتغال، لأنهم لم يحترموا كريستيانو".

وبسؤالها عن موقف لاعبي البرتغال مع نجلها وما إذا كانوا قد أظهروا احترامهم له، أجابت: "لا، ولا أي لاعب منهم فعل!، هذا ما أشعر به، هو لم يُحترم ولا حتى من قِبل زملائه".

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واستطردت والدة رونالدو مقللة من التكريم الذي حظي به قبل مواجهة البرتغال والدنمارك الأخيرة: "لم يعجبني التكريم الذي قاموا به، لأن التكريم يجب أن يكون في حضوره، وليس في غيابه. التكريم الحقيقي سيقوم به نادي سبورتنج".

واختتمت بالحديث عن علاقة رونالدو بجورج جيسوس: "إنها تمامًا مثل العلاقة التي تجمعني بك (تقصد أنها منعدمة)".

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تكريم والدة رونالدو

حديث والدة رونالدو عن انتظارها التكريم الحقيقي له من نادي سبورتنج لشبونة، حيث بدأ مسيرته فيه.

هذه الثقة التي تتحدث بها عن انتظار لفتة سبورتنج لشبونة نابعة في الأساس من كون الجهة نفسها قد كرمتها اليوم الإثنين، بإطلاق اسمها على مركز الرعاية لكبار السن التابع للنادي، تقديرًا لدعمها المستمر له.

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وماذا بعد بالنسبة للبرتغال؟

بعد الهزيمة الثقيلة أمام الدنمارك، من المقرر أن يحل المنتخب البرتغالي ضيفًا على ويلز، غدًا الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة من مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

ويحتل البحارة المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، متفوقين بثلاث نقاط على الدنمارك "الوصيف".