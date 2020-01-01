الدليل واتس آب .. دي يونج يؤكد بقاء ميسي في برشلونة

ميسي مستمر مع برشلونة من وجهة نظري دي يونج

كشف النجم الهولندي فرينكي دي يونج أن ليونيل ميسي لا يزال موجودًا في غرفة محادثة لاعبي برشلونة عبر تطبيق واتس آب حتى الآن.

ومن المنتظر أن تحدد الأيام القليلة المقبلة مستقبل ميسي ما بين البقاء مع برشلونة أو الرحيل بعد كل ما أثير من جدل في الأيام الماضية.

وحول ذلك، نفى دي يونج أن يكون كل ما قام به ميسي من تمرد وغياب عن التدريبات ومن فاكس أرسله الأسبوع الماضي هو جزم بالرحيل عن برشلونة.

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وقال دي يونج، فيما يتعلق بتلك القضية: "يظل ميسي جزءًا من المجموعة، حتى لو لم يكن جزءًا من بداية تدريبات الموسم الجديد أو تغيب عن الحصص التدريبية"

وأضاف: "آمل أن يظل ميسي موجودًا عندما أعود، لكن هذا ليس شيئًا عائدًا لي والقرار فيه ليس بيدي، على العموم هو لا يزال في غرفة المحادثة الجماعية لنا عبر تطبيق واتس آب"

وتابع: "لا أتحدث مع أي شخص عن تلك القضية الشائكة، أنا متأكد من أن الكثير من الناس حوله يفعلون ذلك هذه الأيام، البعض يسأل ويتحدث والبعض الآخر لا"

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يذكر أن برشلونة يستعد لثورة كبرى مع المدرب رونالد كومان برحيل كل كبار الفريق وتشكيل فريق أصغر في معدل الأعمار ويناسب سياسة المدرب الجديد المعروف بقوة شخصيته.