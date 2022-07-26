الدفاع أم الهجوم .. ما هو سر الفوز بالدوري السعودي؟

من يفوز بالدوري السعودي عادة؟ الأقوى دفاعًا أم هجومًا؟

الصراع بين الدفاع والهجوم في كرة القدم مستمر ومتواصل ولا ينتهي، البعض يرى أن الدفاع القوي هو مفتاح البطولات والإنجازات فيما يؤكد البعض الآخر أن الهجوم الشرس هو سر الإمتاع والإقناع في الملاعب الخضراء.

الدوري السعودي ليس خارج ذلك الصراع أبدًا، دومًا ما كانت النقاشات حاضرة حول أهمية الدفاع والهجوم في الملاعب السعودية، البعض يميل لامتلاك منظومة دفاع حديدية والبعض الآخر يُفضل امتلاك خط هجوم شرس وفعال، فمن صاحب النظرية الأفضل؟

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لن نُجيب نحن على هذا السؤال الآن، بل سندع الأرقام تتحدث وتُرينا ماذا فعل الأقوى دفاعًا وهجومًا في الدوري السعودي في حقبة المحترفين، أي بدءًا من موسم 2008-2009.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال .. سيد دوري المحترفين ينتصر للدفاع والهجوم معًا

الهلال صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالدوري السعودي في عصر المحترفين، إذ فاز به 7 مرات مواسم 2009-2010 و2010-2011 و2016-2017 و2017-2018 و2019-2020 و2020-2021 و2021-2022.

الزعيم من خلال الأرقام أرسل رسالة واضحة أن الدوري السعودي لا يتحقق بالدفاع أو الهجوم فقط، بل بالحفاظ على قوتهما معًا.

الهلال كان الأقوى دفاعًا في الدوري السعودي للمحترفين في جميع مواسمه التي تُوج بها باللقب باستثناء الموسم الأخير حيث كان الفيحاء، لكن الفريق في نفس الوقت كان الأقوى دفاعًا في 2008-2009 و2014-2015 ولم يحقق اللقب.

💪 تعرّف على الفرق الأقل استقبالاً للأهداف في كل موسم من مواسم دوري المحترفين!#أرقام_SPL pic.twitter.com/lszmkRQvYB — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) July 22, 2022

على صعيد الهجوم، الهلال كان كذلك الأقوى هجومًا في جميع مواسم تتويجه باللقب باستثناء موسمي 2017-2018 وكان الأهلي برصيد 59 هدفًا، و2020-2021 وكان الشباب بـ68.

الهلال كان الأقوى هجومًا مرتين دون تحقيق اللقب، موسمي 2012-2013 و2013-2014.

المثير أن الهلال جمع الأقوى دفاعًا وهجومًا في 4 مواسم هي 2009-2010 و2010-2011 و2016-2017 و2019-2020.

النصر .. الهجوم أولًا وأخيرًا

فاز النصر بلقب الدوري السعودي 3 مرات في عهد المحترفين، مواسم 2013-2014 و2014-2015 و2018-2019.

المثير أن الفريق لم يكن الأقوى دفاعًا سوى في موسم واحد هو 2013-2014 ولم يستقبل سوى 21 هدفًا، ولكنه كان الأقوى هجومًا في المواسم الثلاثة!

العالمي أحرز 60 و62 و69 هدفًا خلال المواسم الثلاثة على الترتيب، ولكن الهلال كان شريكه بنفس الرصيد من الأهداف موسم 2013-2014.

🟡 #الاتحاد يتمسّك بأفضل معدّل تسجيل منذ 13 موسمًا بنسبة 2.59% 🔝

🔵 و #الهلال الأكثر بـ74 هدفًا 💪



عدد الأهداف في موسم واحد 👇#أرقام_SPL pic.twitter.com/ZZFergD8QI — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) July 21, 2022

حقيقة تقول أن النصر يُتوج باللقب كلما كان الأقوى هجومًا، لكن ليس كذلك حين يكون الأقوى دفاعًا .. إذ كان صاحب أقوى دفاع في موسم 2019-2020 مع الهلال ورغم ذلك تُوج جاره باللقب.

الاتحاد يُفضل الهجوم والأهلي بالقوة المطلقة

الاتحاد فاز بلقب الدوري السعودي للمحترفين مرة واحدة موسم 2008-2009 وقد كان الأقوى هجومًا بـ57 هدفًا لكن الأقوى دفاعًا كان الهلال الذي لم يستقبل سوى 9 أهداف وهو رقم قياسي.

الأهلي فاز باللقب مرة واحدة كذلك موسم 2015-2016، وقد فرض سيطرته المطلقة على البطولة وكان الأقوى دفاعًا بـ21 هدفًا فقط في مرماه والأقوى هجومًا بـ55 هدفًا في مرمى الخصوم سجل نصفهم نجمه عمر السومة.

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الشباب والفتح .. حدثني عن الدفاع

الشباب والفتح انتصرا للدفاع وأكدا أنه الحل لتحقيق اللقب، خاصة أنه من الصعب جدًا أن يمتلكا نجومًا في الهجوم بحجم وجودة المتواجدين في الهلال والنصر والاتحاد والأهلي.

الشباب فاز بالدوري السعودي للمحترفين موسم 2011-2012 وكان الأقوى دفاعًا بـ16 هدفًا فقط في مرماه، وكان الأقوى هجومًا هذا الموسم الأهلي.

الفتح حقق المعجزة موسم 2012-2013 حين خطف لقب الدوري بقيادة فتحي الجبال من جميع الكبار، وقد كان الأقوى دفاعًا بـ23 هدفًا في مرماه، وكان الهلال الأقوى هجومًا.

أرقام رائعة دون إنجازات

حققت بعض الفرق أرقامًا ممتازة في بعض المواسم لكن دون أن تستفيد منها لأنها لم تُنجز الإنجاز الأهم وهو الفوز بالدوري السعودي.

الأهلي كان الأقوى هجومًا موسمي 2011-2012 و2017-2018 برصيد 60 و59 هدفًا على الترتيب لكن دون أن ينجح في الفوز باللقب.

الفيحاء كان الأقوى دفاعًا في موسم 2021-2022 برصيد 24 هدفًا فقط في مرماه ولم يدخل حتى المربع الذهبي، وإن نجح في الفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين.

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الشباب كان الأقوى دفاعًا في 2018-2019 برصيد 25 هدفًا في مرماه لكنه أنهى الموسم خامسًا في جدول الترتيب ولم يتأهل حتى لدوري أبطال آسيا.