فيديو - ريمونتادا مونتاري تنقذ الدحيل من الهزيمة أمام الغرافة

الملك عاد في آخر 25 دقيقة من المباراة

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

اقتنص الدحيل نقطة صعبة أمام الغرافة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، على ملعب عبد الله بن خليفة، ضمن الجولة الأولى من كأس نجوم قطر.

الضيوف تقدموا أولًا في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بأقدام محمد رمضان.

ومع مرور تسع دقائق من عمر الشوط الثاني، أضاف عبد الغني منير الهدف الثاني للغرافة من ركلة حرة، سددها بشكل أكثر من رائع في الزاوية 90 من المرمى.

الدحيل بدأ العودة في الدقيقة 66 بعدما أتيحت له فرصة تقليص الفارق من ضربة جزاء، سددها بنجاح البديل محمد مونتاري، على يسار الحارس.

وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق، أدرك مونتاري التعادل لفريقه بعدما تلقى عرضية من الجهة اليمنى، وضعها في الشباك الخالية تمامًا، إثر خروج خاطئ لحارس الغرافة.

التعادل منح كلا الفريقين أول نقطة في مشوار الكأس، ليقتسما وصافة المجموعة الثانية مع الخور والعربي.