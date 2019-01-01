الخيبري: سنبذل مجهوداً أكبر من مباراة الذهاب لضمان التأهل أمام الاتحاد السكندري

لاعب الهلال يؤكد أن فريقه لم يحسم التأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية حتى الآن

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد عبد الملك الخيبري، لاعب الهلال السعودي أن علي فريقه بذل جهداً أكبر مما بذلوه في مباراة الذهاب أمام الاتحاد السكندري، في بطولة زايد للأندية.

ويحل الهلال ضيفاً على الاتحاد، مساء غد الإثنين في إياب دور الثمانية من البطولة العربية، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وقال الخيبري في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للقاء: "أرغب في شكر مسؤولي الاتحاد السكندري على حسن الاستقبال وكرم الضيافة".

احتفال جوميز وصل مصر 😅



(IG/bafetimbigomis:🎥) pic.twitter.com/v9QkBhGiIa — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 24, 2019

وواصل: "يجب علينا لعب المباراة بكل جدية، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والظفر ببطاقة التأهل، سنقدم أداءً أفضل مما قدمناه في الرياض للتأهل".

وأشاد الخيبري بزعيم الثغر المصري، حيث قال: "نحترم الاتحاد السكندري الذي لديه لاعبين متميزين، ولكننا جاهزون لخوض اللقاء بكل جدية".

وكانت مباراة الذهاب، انتهت بفوز الزعيم بثلاثة أهداف دون رد على حساب الاتحاد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب جامعة الملك سعود.