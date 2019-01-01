الخور يفوز على الغرافة وتعادل بين الدحيل والسيلية والعربي وقطر في كأس "أوريدو"

منافسات قوية في كأس نجوم قطر "أوريدو"

حقق فريق الخور الفوز على الغرافة ضمن منافسات كأس نجوم قطر، بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بينهما عصر اليوم الجمعة.

تقدم الغرافة بهدف خالد منير في الدقيقة 36، قبل أن يتعادل تياجو للخور في الدقيقة 45 لتعود المباراة لبدايتها مرة أخرى وينتهي الشوط الأول.

في الشوط الثاني عاد تياجو لإحراز الهدف الثاني لفريق الخور وله أيضًا في الدقيقة 57 ليقرب الثلاث نقاط لفريقه في منافسات كأس نجوم قطر.

واختتم هلال محمد الثلاثية في الدقيقة 89 من عمر اللقاء ليحقق الخور ثلاث نقاط هامة في مشواره بالبطولة المحلية.

ورفع الخور رصيده بعد هذا الفوز إلى 7 نقاط، وتوقف رصيد الغرافة عند نقطة واحدة بالخسارة الثانية على التوالي.

وفي مباراة أخرى تعادل السيلية مع الدحيل بهدفين مقابل هدفين في نفس الجولة من كأس نجوم قطر.

سجل إدميلسون الهدف الأول للدحيل في الدقيقة 73 من عمر اللقاء وتعادل مابودجي للسيلية في الدقيقة 77 سريعًا لتشتعل المباراة.

وسجل الشمري الهدف الثاني للسيلية في الدقيقة 81 من ضربة جزاء، قبل أن يتعادل الدحيل في الدقيقة 88 وينتهي اللقاء بحصول كل فريق على نقطة.

وبالتعادل رفع الدحيل رصيده إلى نقطتين، بينما أصبح رصيد السيلية نقطة واحدة.

وفي المباراة الأخيرة تعادل العربي مع نظيره قطر، بهدف لكل فريق، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

أحرز قطر هدفه في الدقيقة 55 عن طريق كايكي بعد استغلال كرة داخل منطقة الجزاء، ولكن تعادل عبدالله معرفيه في الدقيقة 83.

وبذلك أصبح رصيد قطر 7 نقاط في المركز الثاني بينما رصيد العربي ارتفع إلى 5 في المركز الثالث.