الخنيسي يوضح الفارق بين مشاركة الترجي في مونديال 2011 والنسخة الحالية

الترجي شارك في كأس العالم للأندية 2011 في اليابان واحتل المركز الأخير حينها

فيسبوك تويتر بلال محمد

أوضح طه ياسين الخنيسي، لاعب الترجي التونسي، الفارق بين مشاركة فريقه في كأس العالم للأندية 2011، ومشاركته في النسخة الحالية من البطولة.

وشارك الترجي في نسخة 2011 من كأس العالم في اليابان، وخسر المباراة الافتتاحية أمام السد، ثم خسارة أمام مونتري ليحتل فريق باب سويقة المركز الأخير.

وقال الخنيسي في تصريحات لموقع الفيفا: "في 2011 كانت أول مشاركة لنا في البطولة، لم نعرف كيف استغلال المباراة الأولى وتحقيق الفوز بها ولكن هذه المرة تعلمنا الكثير، ولم نأت لمجرد المشاركة، بل للذهاب بعيداً في البطولة".

ويلعب الترجي مع العين، مساء غد السبت في إطار مباريات الدور الثاني من البطولة، على ستاد هزاع بن زايد.

وواصل: "سنلعب مباراة بمباراة، هدفنا الأول هو تحقيق الفوز على العين، ومن ثم التركيز على مواجهة ريفر بليت، لكن يبقى أهم أهدافنا هو تحقيق نتيجة أفضل من 2011 والوصول للمربع الذهبي".

وأتم تصريحاته برسالة لجمهور فريقه قال خلالها: "نحن هنا لتقديم مستوى جيد، وتشريف الكرة التونسية، وإسعادكم".

الجدير بالذكر ان الفائز من مباراة الترجي والعين، سيواجه ريفربليت الأرجنتيني، مساء الثلاثاء 18 ديسمبر، في نصف نهائي البطولة.