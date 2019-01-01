الخنيسي يتحدث عن مواجهة الترجي التونسي والهلال السعودي في مونديال الأندية

مواجهة قوية بين الهلال والترجي السبت المقبل

تحدث طه ياسين الخنيسي، مهاجم الترجي التونسي عن مواجهة فريقه والهلال السوداني في مونديال الأندية المقام في قطر.

الدوحة تستضيف بطولة كأس العالم للأندية، حيث نجح السد القطري في الفوز بلقاء الافتتاح على حساب هينجين سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الترجي يستعد لمواجهة قوية أمام الهلال السعودي السبت المقبل على ملعب "جاسم بن حمد"، في الدور الثاني حيث يتأهل الفائز إلى نصف النهائي لمواجهة فلامينجو البرازيلي.

وقال الخنيسي في تصريحات صحفية: "الهلال قوي ومميز وهو فريق غني عن التعريف، لديه الكثير من اللاعبين في جميع المراكز يمتازوا بالخبرة".

وأضاف: "نمتلك الكثير من اللاعبين المميزين في الوقت الحالي، سنقدم مباراة قوية يوم السبت وعلينا الفوز وسنحاول لتحقيق الـ3 نقاط".

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واختتم الخنيسي تصريحاته: "سنبذل كل ما بوسعنا لنتأهل ونسعد جماهيرنا التي تنتظر فوزنا وتقديم مستوى جيد خلال البطولة".

مونديال الأندية يضم كلًا من الترجي التونسي والسد القطري والهلال السعودي وليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي، وودع هينجين سبورت المنافسات.