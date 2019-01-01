الخنيسي: الترجي هدفه الحفاظ على بطولة أفريقيا للعام الثاني على التوالي

الترجي يتصدر مجموعته في دور المجموعات أثناء رحلته في الحفاظ على لقبه

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد طه الخنيسي، لاعب الترجي التونسي أن هدف فريقه هو المحافظة على اللقب الأفريقي للعام الثاني على التوالي، وذلك بعدما قادم المهاجم التونسي فريقه للفوز على بلاتينيوم.

وفاز الترجي على نظيره بلاتينيوم، بهدفين دون رد سجلهما الخنيسي في الدقائق 25، 66 على الترتيب، في ثاني جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وقال الخنيسي في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: "الحمد لله على الهدفين اليوم، هناك تنافس قوي في الفريق بين اللاعبين خاصةً مع الصفقات الجديدة".

وواصل: "هدفنا تحقيق البطولة، للعام الثاني على التوالي، والتي تنتهي في يونيو المقبل، يجب أن نستعد لها بشكل قوي".

الجدير بالذكر أن الترجي يحتل صدارة المجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا برصيد أربع نقاط، وبفارق ثلاث نقاط عن كلاً من هورويا، وأورلاندو بايرتس، وبلاتينيوم أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع على الترتيب.