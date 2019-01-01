الخمسة الكبار - فوارق نقاط متباينة وصراعات انتهت قبل أن تبدأ

مع قرب الموسم من نهايته، كيف هو فارق النقاط بين الأندية في الدوريات الخمسة الكبرى بقارة أوروبا ومن الأقرب للظفر بلقب كل بطولة منه.

فيسبوك تويتر علي رفعت

دخل الموسم في منعطفه الأخير وظهرت الملامح النهائي لأبطال الدوريات الخمس الكبرى في الغالب الأعم من تلك الدوريات مع بقاء شهرين فقط للتنافس بالموسم الجاري.

هناك دوريات أصبحت على بعد أسابيع قليلة من الحسم بشكل رسمي ودوريات آخرى تأجج الصراع فيها في منعطفها الأخير، ومراكز مرشحة لتنقلب فورًا حال سقوط محتلها، كل ذلك سنستعرضه معًا في الأسطر المقبلة:

الدوري الإنجليزي - الستة الكبار وثنائي المنافسة

في الدوري الإنجليزي لا توجد فجوات كبيرة بين المراكز بشكل عام لكن الفجوة الموجودة بين المركز الثاني الذي يحتله ليفربول برصيد 70 نقطة والثالث الذي يحتله توتنهام والذي ظهر مؤخرًا بسبب النتائج السلبية للسبيرز قد وصل لـ 9 نقاط.

لم يكن توتنهام يملك أمل في المنافسة على الدوري الإنجليزي من الأساس لكن السقوط المتتالي لليفربول كان من الممكن أن يمنحه فرصة المنافسة على المركز الثاني.

وبالرغم من قلة عدد الفجوات هناك في البريميرليج إلا أنه هناك فجوة أخرى كبيرة بين تشيلسي السادس وولفرهامبتون السابع وصلت لـ 13 نقطة، وهو ما يوضح الفارق الكبير بين الستة الكبار وبقية الدوري، مهما كانت حالتهم سيئة.

الدوري الإسباني - توم يطلق جيري

في الدوري الإسباني نجد أن الفوارق في النقاط بالمراكز من الثالث وحتى المركز الأخير ليست بالتي من الممكن رؤيتها أنها غير طبيعية.

فهويسكا صاحب المركز الأخير يملك 22 نقطة، بينما يملك ريال مدريد صاحب المركز الثالث 48 نقطة بفارق 26 نقطة بينهما، وبمعدل 1.3 نقطة بين كل مركز والآخر.

الفارق الحقيقي يظهر في الصدارة بين برشلونة الذي تفنن كثيرًا في إهدار النقاط هذا الموسم والذي يملك 60 نقطة وأهدر 18 نقطة في 26 جولة فقط وبين أتلتيكو وريال مدريد صاحبي المركز الثاني والثالث.

تخيل عزيزي القاريء أن فارق النقاط بين برشلونة وريال مدريد هو 12 نقطة مرشحة للزيادة في ظل الأداء السيء للغاية للنادي الملكي في الأسابيع الأخيرة.

وتخيل أيضًا أن اثنان من المرشحين للمنافسة على اللقب هما ريال وأتلتيكو مدريد قد تعرضا لهزيمتين في آخر خمسة لقاءات لهما في الليجا.

الدوري الإيطالي - سيدة عجوز تطيح بالجميع

كما هو الحال في الدوري الإسباني لا يوجد فارق كبير في النقاط بين كل المراكز بداية من الثالث وحتى الـ 20، وكل ما ينطبق على كلمة فارق نقاط كبير لا ينطبق على أصحاب تلك المراكز.

لا يوجد أحد في أمان بمركزه في تلك المنطقة عدا فريق واحد فقط سيطر على البطولة طوال السنوات الماضية ويبدو أنه لن يتخلى عن سيطرته قريبًا.

يوفنتوس يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 75 نقطة، من أصل 81 نقطة ممكنة، أي أن الفريق خسر ست نقاط فقط وهو رقم مرعب.

أقرب منافسي يوفنتوس وهو نابولي يبعد عنه بـ 19 نقطة في المركز الثاني، أي فارق نقاط يحتاج لسبع جولات كاملة حتى يتم تعويضه.

يوفنتوس في حاجة لتحقيق الفوز خلال المباريات الأربعة المقبلة فقط ليحسم الدوري الإيطالي رسميًا وهو أمر معتاد لكن الغير معتاد أن يتم حسم اللقب في ذلك الوقت من الموسم نظريًا.

يوفنتوس ليس الوحيد في مكان آمن بالوقت الحالي، نابولي أيضًا ورغم الخسارة الأخيرة أمام يوفنتوس والخطى الثابتة التي يسير بها ميلان من خلفه يعد في أمان نوعًا ما بالنقاط الـ 56 التي جمعها حتى الآن، فالفارق مع ميلان ثمانية نقاط بالوقت الحالي.

الدوري الألماني - مساواة في القمة وصراع مراكز بالأسفل

في الدوري الألماني والذي احتكره بايرن ميونخ طوال السنوات الماضية نرى أن الصراع في المقدمة على أشده بعد السقوط المتتالي لبروسيا دورتموند بالفترة الأخيرة.

بايرن ميونخ يملك 54 نقطة في المركز الثاني وهو نفس عدد نقاط بروسيا دورتموند الذي يحتل المركز الأول في الوقت الحالي ولعب كل منهما 24 مباراة.

لكن هذا الصراع في وادي ويعد بقية الدوري في وادي آخر تمامًا، فالفارق بينهما وبين لايبزيج صاحب المركز الثالث تسع نقاط، لا يبدو أنهم سيكونون أقل في وقت قريب مع التعادلات المتتالية التي يمر بها الأخير.

أما بقية الفوارق في المراكز فهي لا تستحق الذكر، فسنجد أن الفارق بين الثالث والسابع هو ست نقاط، أي أن تلك المراكز الخمسة لا يوجد فيها من هو في أمان بالوقت الحالي.

الدوري الفرنسي - لا جديد يذكر

باريس سان جيرمان يستمر في سيطرته المطلقة على بطولته المفضلة في السنوات الأخيرة ويتصدر جدول الترتيب برصيد 71 نقطة بعد مرور 27 جولة من البطولة وله مباراة مؤجلة.

فارق النقاط الحالي مع أقرب منافسيه ليل هو 17 نقطة مرشحة لتكون 20 بعد لعب باريس للمباراة المؤجلة، مما يعني أنه أكبر فارق نقاط في الدوريات الكبرى على الإطلاق بين المتصدر وصاحب المركز الثاني.

ليل كذلك يملك فارق ليس بالسيء على مستوى النقاط مع ليون صاحب المركز الثالث، فست نقاط مع أداء ثابت في الأسابيع المقبلة ستضمن له مقعد بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وعلى أقل تقدير فسيضمن مقعد في البطولة الأهم حتى لو فقد المركز الثاني.

الفوارق فيما تبقى من مراكز لا تذكر ولا تزيد عن نقطتين لثلاثة نقاط، بل يتطابق عدد النقاط بمراكز عدة ولا يتجاوز النقطة في مراكز آخرى.