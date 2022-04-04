الخليفي يطالب بتغييرات خاصة في الأبطال للتفوق على "سوبر بول"

أكد ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان أن دوري أبطال أوروبا في حاجة للتطوير لمواكبة أكبر البطولات الرياضية في العالم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "ذا أتلتيك" وأكد خلالها أنه لا يصح أن يكون دوري الأبطال أقل نجاحًا من مباراة "سوبر بول" الخاصة بكرة القدم الأمريكية.

وقال الخليفي: "مباراة النهائي يجب أن تكون أكبر، لا أفهم كيف يمكن لمباراة السوبر بول أن تكون أكبر من نهائي الأبطال".

وأضاف: "هناك في الولايات المتحدة يملكون العقلية القادرة على تقديم محتويات ممتعة وخلاقة، علينا أن نغير بعض الأمور لدينا".

وأردف: "لقد اقترحت ذلك بالفعل، أن يكون لدينا حفل افتتاح حيث يلعب الفائز ضد أحد الفرق الكبرى، ربما هي ليست بالفكرة الجيدة، لكنها على الأقل جديدة".

وأكمل مؤكدًا على ضرورة التغيير لمواجهة التحديات التي تواجه كرة القدم اقتصاديًا: "كل مباراة يجب أن تكون ممتعة وأن تكون عبارة عن حدث كبير ينتظره الجميع".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد غادر دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد من دور الـ16 بعد الخسارة بثلاثة أهداف لهدف في مباراة سانتياجو برنابيو.