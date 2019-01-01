الخليفي يستهجن قرارات التحكيم ضد باريس

بعدما كان من أشد المناصرين لتقنية الفيديو

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أٌقصى باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا، بخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء الإياب.

وحقق لاعبو الشياطين الحمر الريمونتادا، رغم الخسارة بهدفين في أولد ترافورد.

وتقدم الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف، ليسجل راشفورد الهدف الثالث في الوقت بدلاً من الضائع، من ركلة جزاء، عقب العودة لتقنية الفيديو.

واستهجن رئيس النادي الباريسي، ناصر الخليفي، قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة قائلاً: "بالنسبة لي، ليست ضربة جزاء، من السهل جدًا احتساب هذا القرار ضد باريس سان جيرمان، ومن الصعب جداً احتساب هذا الخطأ ضد أي فريق أخر".

🔵 محادثة طريفة بين الأسد الفرنسي جوميز @BafGomis والشلهوب @mbsh_10 بعد مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان 👇 pic.twitter.com/KwJgwuH2zg — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 6, 2019

وتابع القطري: "بالطبع نحن محبطون من النتيجة والتي لا نفهمها، لعبنا مباراة جيدة هناك، ولقد أهدينهم هدايا في ملعبنا، الأمور كانت تسير بشكل جيد والكل كان واثق من الفوز".

وأردف: "تلك ليست حسرة كبيرة، لكن لدينا كأس فرنسا وكذلك الدوري، ولا نستطيع قول أن الموسم انتهى، علينا العودة، والفوز بكل شيء في تلك اللحظة، سنعمل معًا، من أجل المستقبل".

وعن الجماهير: "أتفهم شعور الجماهير نفعل كل شيء من أجلهم، تلك سقطة كبير للجميع، الجماهير دائمًا معنا، اللاعبين حاولوا تقديم كل شيء، لكننا لا نتحكم في كل شيء".

وكان ناصر الخليفي من أهم المطالبين باستخدام تقنية الفيديو في دوري الأبطال، خاصة في الموسم الماضي.