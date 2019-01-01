الخليفي يريد معاقبة نيمار بعد تمرد الصيف وعروض برشلونة

تقارير صحفية تشير لوجود رغبة من رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي في عقاب نيمار بالإبقاء عليه لنهاية تعاقده.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية اليوم أن رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان يبحث معاقبة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "ياهو" ونقلت عنها صحيفة "سبورت" المقربة من نادي برشلونة، حيث أكدا أن رئيس باريس سان جيرمان غاضب من السيناريو الذي وقع في الصيف بشأن رحيل نيمار.

هجوم باريس سان جيرمان : 😵



🇧🇷 نيمار

🇫🇷 مبابي

🇺🇾 كافاني

🇦🇷 إيكاردي

🇦🇷 دي ماريا



يا ويل مدافعي العالم من هذا الخماسي!🔥 pic.twitter.com/CiCgfbG48q — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 4, 2019

وذكرت التقارير أن الخليفي أراد أن يعاقب نيمار بالإبقاء عليه حبيس سان جيرمان حتى نهاية تعاقده الحالي مع الفريق وليس قبل ذلك بيوم واحد.

وكشفت التقارير نقلًا عن مصدر مقرب من اللاعب والنادي الباريسي أن سبب غضب الخليفي يعود لتلبيته كل طلبات نيمار عندما انضم لباريس سان جيرمان في ٢٠١٧.

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وكان برشلونة قد تقدم بعرضًا للحصول على نيمار هذا الصيف لكنه قوبل بالرفض من باريس سان جيرمان الذي طلب بقيمة مادية أعلى لم يتمكن النادي الكتالوني من توفيرها.

جدير بالذكر أن نيمار كان قد انضم لصفوف فريق باريس سان جيرمان قادمًا من نادي برشلونة مقابل ٢٢٢ مليون يورو في صيف ٢٠١٧.