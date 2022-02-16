الخليفي: نحن لا نلعب لباريس فقط بل لفرنسا أيضًا

أعرب ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان عن سعادته بعد الفوز على فريق ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحقق العملاق الفرنسي فوزًا ثمينًا على ريال مدريد بنتيجة 1-0 بهدف أحرزه كيليان مبابي في الثواني الأخيرة من عمر المباراة على ملعب حديقة الأمراء.

وقال الخليفي في تصريحات تليفزيونية بعد المباراة: "قدمنا ​​مباراة جيدة للغاية، أظهر اللاعبون أننا فريق رائع، وسيطرنا عليها من الدقيقة الأولى حتى هدفنا".

وعن شعوره في الاستراحه ما بين الشوطين: "لم نتمكن من إنهاء المباراة في الشوط الأول أما في الشوط الثاني كانت لدي ثقة في لاعبينا ومدربنا على الاستمرار، احتجنا إلى الحفاظ على هدوء أعصابنا وكنا جاهزين".

وواصل: "نحن بحاجة إلى أن يكون الجميع معًا، النادي واللاعبون والمدرب والمشجعون هم أيضًا مهمون جدًا. نحن جميعًا في نفس القارب، نفوز معًا ونخسر معًا".

وأتم الرئيس القطري تصريحاته: "أنا فخور اليوم بلاعبي فريقي والمدرب والمدير الرياضي. نحن لا نلعب فقط لباريس سان جيرمان، بل نلعب لمنتخب فرنسا أيضًا".

ويضرب باريس سان جيرمان موعدًا مع ريال مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في التاسع من مارس المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو.

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