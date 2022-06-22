الخليفي عن ريال مدريد: أرادوا تدمير دوري الأبطال وذهبوا للاحتفال باللقب!

هاجم خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني

استنكر ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، طريقة تعامل نظيره الإسباني ريال مدريد مع بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال من الأندية المؤسسة لفكرة دوري السوبرليج، والتي كانت ستؤثر بشكل كبير على دوري الأبطال، وتضر بالمسابقة الأهم بالقارة العجوز.

وقرر الخليفي الحديث عن هذا الأمر، متهمًا ريال بالتناقض، ومحاولة تدمير البطولة قبل الاحتفال بالفوز بالنسخة الأخيرة منها في شهر مايو الماضي بعد التغلب على ليفربول بهدف نظيف، في المباراة النهائية التي أقيمت بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقال رئيس باريس سان جيرمان في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت":"أنا أحترم جميع الأندية، ريال مدريد استحق دوري الأبطال ولكنهم احتفلوا بالبطولة لأيام رغم رغبتهم في القضاء عليها تمامًا".

وأضاف:"أحببت كثيرًا رؤية أياكس في الدور قبل النهائي وتوتنهام بالمباراة النهائية، وهذا سر جمال هذه المسابقة، وأتذكر بعاطفة شديدة المباراة الأولى لنا بها".

وقرر كذلك الرد على اتهام خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، لكل من باريس ومانشستر سيتي بتدمير كرة القدم وانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

Le Président du @PSG_inside s’est exprimé dans les colonnes du Parisien, de Marca et de la Gazzetta dello Sport. L’occasion d’évoquer la nouvelle stratégie qu’il souhaite mettre en place au sein du club. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 22, 2022

وواصل الخليفي حديثه:"تيباس من؟ أنا لا أعطي دروسًا لأي شخص أو أتدخل في أندية أو بطولات محلية أخرى، من الوقاحة التظاهر بإخبار الآخرين بما يجب عليهم فعله، وأنا لا أقبل دروسًا من أولئك الذين يرون أننا نشكل تهديدًا على دوريهم".

وأما عن ماركو فيراتي:"ماركو مثل ابني، لاعب رائع ونموذج يحتذى به، نشأ مع النادي ويحب باريس سان جيرمان ومستعد للموت على أرض الملعب من أجل الفريق، وبالنسبة لي هو أفضل لاعب إيطالي".

البداية الصعبة لجانلويجي دوناروما:"هناك الكثير من الصعوبات التي يواجهها، لكننا نتحدث عن أفضل لاعب في أوروبا، هو رائع كشخص رياضي ومحترف ونحن نثق بما يمكنه فعله".

جدير بالذكر أن باريس وجه ضربة قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالحفاظ على كيليان مبابي بعد مفاوضات ريال مدريد لضمه، كما يستهدف المزيد من الصفقات بعد قرار التخلي عن المدير الرياضي ليوناردو والمدير الفني ماوريسيو بوتشيتينو.

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