الخليفي: أبارك لجماهير باريس سان جيرمان الفوز بالدوري

ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان يقدم التهاني للجماهير بفوزها بالدوري الفرنسي

فيسبوك تويتر محمد عماد

أبدى ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان سعادته بتتويج باريس سان جيرمان رسميًا ببطولة الدوري الفرنسي.

وقال الخليفي في بيانٍ رسمي: "نشعر بالسعادة والفخر نفسه في كل مرة نتوج فيها بالدوري الفرنسي، لأن هذه البطولة تعني تربعنا على عرش المسابقة المحلية للدولة المتوجة بكأس العالم".

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كما أضاف: "أنا فخور باللاعبين وأبارك لهم الفوز بالدوري، أبارك للمدرب ولجميع من يعمل بجد لمساعدة هذا النادي على النهوض، أبارك أيضًا للجماهير على إخلاصهم للنادي وشغفهم بتشجيعه".

يذكر أن هذه هي أول بطولة دوري لباريس سان جيرمان مع مدربه توماس توخيل، الذي يخوض موسمه الأول في ملعب حديقة الأمراء.