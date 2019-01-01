الخلاف يحتدم بين برشلونة ونيمار في المحكمة

تعرف على أحدث تطورات الأزمة بين نيمار وإدارة برشلونة

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

اشتد الخلاف بين محامي برشلونة ونظيره مع نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، في المحكمة حول مطالب البرازيلي الحصول على مكافأة تجديد عقده.

نيمار وجه اتهامًا إلى برشلونة بعد الحصول على مكافأة تجديد عقده والمقدرة بمبلغ 26 مليون يورو بسبب رحيله إلى باريس سان جيرمان.

ورغم أنّ التقارير الصحفية أفادت بوجود اتفاق ودي بين الطرفين لحل الأزمة لكن محامي برشلونة نفى الأمر مما أدى إلى التوجه للمحكمة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ محامي نيمار أكد أن موكله يستحق الجصول على 64.4 مليون يورو بعد تجديد عقده في 2016 ولكنه لم يحصل سوى على 20.75 مليون يورو والباقي مؤجل لأغسطس 2017.

وطلب المحامي الحصول على 43.65 مليون يورو مكافأة تجديد التعاقد لأنها جزء من راتبه الأساسي ومعترف به في اتفاق التمديد وتم تقسيمها بين موسمين.

من جانبه أوضح محامي برشلونة أنّ النادي الكتالوني أودع الجزء المتبقي من مكافأة صاحب الـ 27 عامًا عند كاتب العدل وكان يستحقها في أغسطس ولكن بعد رحيله يوم 3 من الشهر قرر النادي الكتالوني استعادة الأموال.

وأوضح أنّ اللاعب لا يستحق الحصول على مكافأة التمديد حتى 2022 والذي تم تفعيله تلقائيًا في الأول من أغسطس لأنه لم يلعب للنادي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن نيمار تحدث قبل المحكمة مع مسؤولين في برشلونة وطلب ضمانات خطية أن النادي الكتالوني سيحاول التعاقد معه في الصيف المقبل للموافقة على إسقاط التهم.

وبعد رفض طلبه، لجأ الطرفان إلى المحكمة.