الخلاف بين إيسكو وسولاري يتجدد في تدريبات ريال مدريد

تفاصيل جديدة تشعل الخلاف بين سولاري وإيسكو في تدريبات ريال مدريد

تجدد الخلاف بين المدير الفني لنادي ريال مدريد، سانتياجو سولاري، ولاعب الفريق إيسكو في تدريبات النادي الملكي.

إيسكو فقد مركزه الأساسي مع سولاري ولعب دقائق أقل بكثير من فترة جولين لوبيتيجي.

وفي برنامج "التشيرينجيتو" أكد الصحفي بيبي سترادا تجدد الخلاف بين إيسكو وسولاري في التدريبات الأخيرة قبل مواجهة جيرونا في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال سترادا إنّ إيسكو انتقد سولاري واصفًا الأخير بأنّه لا يفقه شيء في كرة القدم ولا يعرف طريقة إدارة فريق بحجم ريال مدريد.

مباريات السهرة إن جاز التعبير 😅



برشلونة وبيتيس وفالينسيا ينتظرون الملكي في المربع الذهبي لكأس الملك 🇪🇸

ومباراة قوية في ربع نهائي كأس إيطاليا تجمع إنتر بـ لاتسيو 👊🇮🇹 pic.twitter.com/6pfEYk6MM8 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 31, 2019

وأوضح أنّ لاعب مالاجا السابق فقد احترامه لسولاري ولا يرى مستقبلًا له في ريال مدريد طالما استمر الأرجنتيني مدربًا.

ومن المتوقع أن يرحل إيسكو حال استمر الخلاف مع المدرب، كما أنّ سولاري بدأ أيضًا في تجاهل قائد الفريق الثاني مارسيلو.

ريال مدريد انتصر 4-2 في ذهاب ربع النهائي على ملعب "سانتياجو برنابيو" في كأس الملك.