الخلاف الأول؟ سيتين يرفض رحيل توديبو

هل تكون أول أزمة لكيكي في برشلونة؟

رفض كيكي سيتين، المدير الفني الجديد لنادي برشلونة، قرار التخلي عن جان كلير توديبو في سوق الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة.

توديبو بات قريبًا من التوقيع الرسمي مع نادي شالكه على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ كيكي لا يدعم قرار نادي برشلونة بالتخلي عن توديبو، إذ يعتمد مدرب ريال بيتيس السابق على ثلاثي في الدفاع ولذلك لن يتخلى عن المدافع الرابع.

وأوضحت أنّه برحيل توديبو لن يتبقى سوى كليمون لونجليه وجيرارد بيكيه وصامويل أومتيتي فقط في الفريق الأول وهو ما لا يناسب أفكار سيتين، إلا أنّ الإدارة حسمت موقفها بالفعل وقد يتم الإعلان الرسمي قريبًا عن رحيل الفرنسي الشاب.

وأكدت الصحيفة أنّ الإدارة طلبت من سيتين الاستعانة برونالد أريخو من الفريق الرديف في حال احتاج للعب بثلاثي في الدفاع ولو بصورة مؤقتة لنهاية الموسم.

التقارير الصحفية الإسبانية أكدت أنّ برشلونة لن يتخلى عن توديبو ووافق على إعارته لستة أشهر فقط دون بند أحقية الشراء.

ولكن صحيفة "بيلد" الألمانية أكدت أنّ شالكه يستطيع التعاقد مع اللاعب في الصيف مقابل 25 مليون يورو ويمتلك برشلونة بعدها بند إعادة شراء اللاعب مرة أخرى مقابل 50 مليون يورو.

جدير بالذكر أنّ كارليوس آلينيا رحل مطلع الموسم الجاري إلى ريال بيتيس على سبيل الإعارة دون أحقية شراء.