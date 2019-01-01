الخلافات تضرب غرفة خلع ملابس باريس سان جيرمان بين توخيل واللاعبين

آخرها كان في المباراة الأخيرة للفريق العاصمي في بطولة الدوري الفرنسي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية إلى وجود خلافات داخل غرفة خلع ملابس باريس سان جيرمان الفرنسي، بين اللاعبين ومدربهم توماس توخيل.

وفقاً للصحافة الفرنسية، فإن عدد اللاعبين المحبطين من أداء المدرب الألماني يزداد كل فترة، خاصة بعد اختياراته وطريقة إدارته للمباريات.

يوم الأحد الماضي، فوجئ اللاعبون بوجود زميلهم جوليان دراكسلر في التشكيلة الأساسية أمام رين بالدوري، والتي خسرها الفريق بهدفين لهدف.

ويقدم دراكسلر مستويات متواضعة مع بطل الدوري الفرنسي، جعلت اللاغبين يبدوا تعجبهم من اختيارات المدير الفني، خاصة فيراتي، ولكن ليس لمشاركة اللاعب الألماني، ولكن بسبب إدارة توخيل للمباراة.

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ويعتقد البعض بأن فكر توخيل محدود، حيث كان يؤكد البعض أنه قبل إصابة نيمار الموسم الماضي، كانت أسلوب المدرب هو تمرير الكرة لنيمار فقط داخل الملعب.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثامن من جدول الدوري الفرنسي برصيد ثلاث نقاط، بعد فوز وهزيمة منذ انطلاق المسابقة.