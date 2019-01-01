الخطيب يطلب سرعة إجراءات سفر محمد محمود إلى ألمانيا

محمد محمود تعرض لإصابة في الرباط الصليبي مرة أخرى

حدد الأهلي المصري، اليوم الجمعة، موعد سفر محمد محمود لاعب وسط الفريق إلى ألمانيا من أجل إجراء عملية جراحية.

وكان محمد محمود لاعب وسط الأهلي قد تلقى إصابة جديدة بقطع في الرباط الصليبي، بعد عودته من نفس الإصابة ولكن في الركبة الأخرى.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الجمعة، أن محمد محمود سيسافر ألمانيا خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل إجراء الجراحة.

وطالب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بسرعة إنهاء إجراءات سفر لاعب وسط الفريق من أجل إجراء العملية الجراحية.

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وتلقى الأهلي صدمة في إصابة محمد محمود الثانية، عقب عودته من الإصابة مؤخرًا، في الركبة الأخرى منذ غيابه في يناير الماضي.