الخطيب يحضر مران الأهلي ويستفسر عن أزمة مؤمن زكريا

الخطيب يتواجد في مران الأهلي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تواجد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في مران الفريق اليوم السبت، دعمًا للفريق في الموسم الحالي، في تواجد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة.

وكان الأهلي حقق الفوز على مصر للمقاصة أول أمس، بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن مؤجلات الدوري المصري الممتاز.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم السبت، أن الخطيب استفسر عن أزمة مؤمن زكريا وتجديد عقده خلال الفترة الماضية ورحيله إلى أحد السعودي.

ويرغب الخطيب في تفسير تصريحات مؤمن زكريا، حيث لمح لوجود خلافات مع محمد يوسف المدرب العام للأهلي في الجهاز الفني الحالي.

وأوضح سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا باللاعب ووجه له عتابًا على التصريحات الذي قام بها وسيتم خصم من مستحقاته.

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وتمت إعارة مؤمن زكريا إلى أحد لنهاية الموسم الحالي بعد أزمة تجديد عقده مع الأهلي في الفترة الأخيرة وخلافاته مع أحد المسئولين بالجهاز الفني.