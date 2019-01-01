الخطيب يحضر تدريبات الأهلي وعودة مروان محسن وسعد سمير

رئيس الأهلي يؤازر اللاعبين

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أجرى فريق النادي الأهلي تدريبه اليوم الخميس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي، والمقرر لها مساء يوم السبت المقبل.

الأهلي سيواجه الإنتاج الحربي مساء يوم السبت، على ملعب بتروسبورت، بالجولة 22 ضمن منافسات الدوري الممتاز.

أليخاندرو مخطط أحمال الأهلي، وضع برنامجًا تأهيليًا لجميع اللاعبين الذين شاركوا في مباراة سيمبا التنزاني، تجنبًا لتعرض أحدهم للإصابة.

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وشهدت تدريبات الأهلي حضور محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، من أجل دعم ومؤازرة الفريق خلال الفترة المقبلة.

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(📽️: IG/18andrecarrillo) pic.twitter.com/TIlwVlCRYC — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 14, 2019

وليد سليمان واصل برنامجه التأهيلي، حيث قام بالركض حول الملعب تمهيدًا لعودته للتدريبات الجماعية.

مروان محسن وسعد سمير شاركا في التدريبات الجماعية للفريق، بعد شفائئهما من الإصابة التي تعرضا لها مؤخرًا.

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الأوروجوياني مارتين لاسارتي، المدير الفني للأهلي، اجتمع مع سعد سمير وناصر ماهر اليوم، على هامش تدريبات الفريق، من أجل الحديث معهما حول بعض الأمور الفنية.