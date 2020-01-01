الخطيب يجتمع بـ"فايلر" وعبدالحفيظ تحسبًا لعودة الدوري المصري

موقف غامض للدوري المصري بالوقت الحالي

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعًا، اليوم الخميس، بحضور السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة.

ويتوقف في الوقت الحالي النشاط الرياضي في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم وخوفًا على سلامة جميع عناصر اللعبة.

وجاء اجتماع الخطيب مع فايلر وسيد عبدالحفيظ لوضع خطة للفريق تحسبًا لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الفترة المقبلة.

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وناقش الخطيب الكثير من الملفات أبرزها جاء بالنسبة للبرامج التدريبية التي يخضع لها اللاعبين أثناء الحظر بالوقت الحالي.

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وأشار سيد عبدالحفيظ خلال الاجتماع إلى رؤيته الفنية والإدارية لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حال عودة الدوري خلال الأيام المقبلة.

وقدم الخطيب للمدير الفني رؤيته الخاصة ببعض اللاعبين الشباب وإمكانية الاستعانة بهم عند عودة الدوري المصري وهو ما أكد عليه فايلر ومتابعته بالفعل للاعبين.