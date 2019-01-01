النتائج المباشرة
الأهلي

الخطيب يتلقى دعوة من الترجي لحضور حفل مئوية الفريق التونسي

التعليقات()
محمود الخطير رئيس الأهلي يتمنى القدرة على الحضور في احتفال مئوية الترجي التونسي
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

وجه نادي الترجي الرياضي التونسي، دعوة إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، من أجل حضور اليوبيل الذهبي للفريق التونسي، بمناسبة مرور مائة عام على إنشائه.

وتتميز العلاقات بين الأهلي والترجي التونسي، حيث تربط بينهما علاقة قوية على مر السنوات بين الناديين.

ومن جانبه، أعرب محمود الخطيب عن أمنياته بالتوفيق لنادي الترجي التونسي وإدارته، لتحقيق المزيد من النجاحات، بما يخدم الكرة التونسية والعربية.

وتمنى الخطيب أن تسمح له الظروف بالتواجد في الحفل، من أجل مشاركة نادي الترجي في الاحتفال بمرور مائة عام على إنشائه.

اختيارات المحررين

خطاب الترجي التونسي للأهلي

الترجي التونسي حقق لقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 4-3 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

إغلاق