الخطيب يتلقى دعوة من الترجي لحضور حفل مئوية الفريق التونسي

محمود الخطير رئيس الأهلي يتمنى القدرة على الحضور في احتفال مئوية الترجي التونسي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وجه نادي الترجي الرياضي التونسي، دعوة إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، من أجل حضور اليوبيل الذهبي للفريق التونسي، بمناسبة مرور مائة عام على إنشائه.

وتتميز العلاقات بين الأهلي والترجي التونسي، حيث تربط بينهما علاقة قوية على مر السنوات بين الناديين.

ومن جانبه، أعرب محمود الخطيب عن أمنياته بالتوفيق لنادي الترجي التونسي وإدارته، لتحقيق المزيد من النجاحات، بما يخدم الكرة التونسية والعربية.

⭕️الترجي التونسي يدعو رئيس الأهلي للمشاركة في احتفالية المئوية. pic.twitter.com/ZHMZZBZtXE — جول مصر (@goaleg) February 4, 2019

وتمنى الخطيب أن تسمح له الظروف بالتواجد في الحفل، من أجل مشاركة نادي الترجي في الاحتفال بمرور مائة عام على إنشائه.

الترجي التونسي حقق لقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 4-3 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.