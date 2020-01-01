الخطيب يتحدث عن رحيل فايلر ويوجه نصيحة لمحمد صلاح

الخطيب يكشف سبب التعاقد مع موسيماني.

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على أن تحقيق الفريق الأحمر للثلاثية الموسم الماضي، جاء بعد جهد كبير بذل خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى التوفيق، متحدثًا أيضًا عن رحيل السويسري رينيه فايلر، والتعاقد مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، كما وجه نصيحة إلى النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.

الأهلي توج بالثلاثية العام الماضي، ببطولة الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، ويستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية، وكأسي السوبر المصري والإفريقي.

الخطيب تحدث عن سبب رحيل فايلر والتعاقد مع موسيماني، عبر تصريحات لقناة "أبو ظبي الرياضية" قائلًا: "فايلر مدرب جيد وعمل بإخلاص، وفترة كورونا جعلته لا يستطيع الاستمرار بعيدًا عن أسرته".

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وتابع: "فايلر كان لديه بعض التحفظات والخوف وعدم الاستقرار النفسي، مما أثر على أداء الفريق، وكان لديه رغبة في السفر لأهله، ووجهنا له الشكر فورًا".

رئيس الأهلي أردف: "كان لدينا رؤية اننا نتعاقد مع مدرب يعرف الكرة الإفريقية جيدًا ولاعبي الأهلي، وتم التعاقد مع موسيماني، ووجدنا أنه لديه استقرار في العمل والفرق التي قام بتدريبها".

وواصل: "وفقنا في التعاقد مع موسيماني في نفس اليوم رحيل رينيه فايلر، واستطعنا إدارة هذا الملف بشكل صحيح، والتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى".

رئيس الأهلي: موسيماني لم يُتوج بالثلاثية، ولم نخصم من الرواتب بسبب كورونا

وعن فوز الأهلي على الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، قال الخطيب: "الزمالك فريق كبير والأهلي أيضًا، المباراة كبيرة وتليق باسم الناديين".

محمود الخطيب أضاف: "كأس العالم للاندية بطولة كبيرة جدًا، وبها لاعبين على أعلى مستوى، ويجب الفريق أن يكون جاهز فنيًا وبدنيًا بشكل جيد، ونتمنى أن نتواجد في منصة التتويج الأربعة الأوائل على الأقل".

واختتم الخطيب تصريحاته، موجهًا نصيحة لمحمد صلاح، حيث قال: "صلاح لاعب عالمي، أقول له ركز في شغلك وأداءك دائمًا، واجتهد ولا تنظر إلى أي انتقادات أو أي شيء يعرقل مسيرتك، وخلي دائمًا علاقتك قوية بربنا، لأنه منحك موهبة كبيرة".

ويتواجد الخطيب في الإمارات اليوم الأحد، لاستلام جائزة نادي القرن، والأكثر تتويجًا بالبطولات في الشرق الأوسط.