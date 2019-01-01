الخطيب: لا مبررات ولا أعذار ورد الاعتبار عمليًا هو الاعتذار المطلوب

الأهلي يمر بالفترة الأسوأ، حيث أنه على مقربة من توديع دوري الأبطال بهزيمة مخزية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

عقد محمود الخطيب؛ رئيس النادي الأهلي المصري، عدة اجتماعات مع عديد الأطراف بعد هزيمة الفريق المخزية أمام صن داونز، كان من ضمنها جلسة شديدة اللهجة مع اللاعبين.

المارد الأحمر تلقى هزيمة ثقيلة أمام الفريق الجنوب أفريقي بخماسية نظيفة، ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، جعلته على مقربة من وداع البطولة التي وصل للنهائي بها العامين الماضيين.

وأوضح الموقع الرسمي للقلعة الحمراء أن بيبو اجتمع مع خالد الدرندلي أمين الصندوق ورئيس البعثة في جنوب أفريقيا، والأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وجاء خلال الجلسات وفقًا لبيان رسمي نُشر على الموقع الرسمي للنادي: "استمع رئيس الأهلي للأطراف الثلاثة كلٌ فيما يخصه، وطلب من لاسارتي شرحا تفصيليا للحالة التي ظهر عليها اللاعبون، والتمثيل غير اللائق للأهلي في مثل هذه المباريات، وتراجع المستوى على نحو لا يتماشى مع شخصية البطل وطموحاته ومكانة الأهلي التاريخية في القارة الإفريقية، وسجل رئيس النادي في جلسته مع المدير الفني في حضور عبدالحفيظ رفضه القاطع لأية مبررات أو أعذار من جانب أي فرد في المنظومة، وأن الخيار الوحيد هو النهوض سريعًا من هذه الكبوة، والحفاظ على طموحات الأهلي البطولية، وإسعاد جماهيره التي يقر الجميع حقها في حالة الغضب التي انتابتها لما أصابها من ألم وحزن عقب الخسارة الأخيرة".

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البيان أضاف: "الخطيب وضع النقاط فوق الحروف مع لاسارتي وعبدالحفيظ من خلال متابعة رئيس النادي للمنظومة الكروية خلال الفترة الماضية، والتأكيد على ثقته بأنه على الجميع أن يتحمل مسئولياته وأن الرد لابد أن يكون سريعًا".

أما عن جلسة صباح اليوم التي عقدها رئيس القلعة الحمراء مع اللاعبين فقال بها: "لن أستمع لأي تبرير أو شكوى، ما حدث في جنوب أفريقيا مرفوض تمامًا، لأن اسم الأهلي خط أحمر والجميع مسؤول عما جرى".

وتابع: "ما حدث غريب عن الأهلي ولن أسمح به، والاعتذار للنادي وجماهيره لا يكفي، الحل الآن الخروج من هذا المأزق وتصحيح الصورة عمليًا من خلال الأداء والنتائج خلال اللقاءات المقبلة على كافة المستويات، حتى نصالح الجماهير التي كانت ولا تزال القاسم المشترك في كل البطولات والإنجازات".

يذكر أن الهزيمة بخماسية هي الأثقل في تاريخ مشاركات الشياطين الحمر بالبطولات الأفريقية، بجانب أنها جعلتهم على مقربة من توديع البطولة التي وصلوا للنهائي بها العامين الماضيين.

ومن المقرر أن يلتقي الأحمر بصن داونز في لقاء الإياب، في 13 من إبريل الجاري.