الخطيب: الفوز على الأردن يمنحنا دفعة معنوية كبيرة

قائد منتخب سوريا سعيد بالفوز على الأردن في بطولة الصداقة الدولية

فيسبوك تويتر محمد عماد

أبدى فراس الخطيب قائد منتخب سوريا سعادته بالفوز على منتخب الأردن بهدف مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي أقيمت في إطار مباريات بطولة الصداقة الدولية.

المباراة التي أقيمت في مدينة البصرة في جنوب العراق شهدت هدف المباراة الوحيد عن طريق النجم المخضرم فراس الخطيب.

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وقال الخطيب في تصريحاته عقب المباراة: "نحمد الله على الفوز المعنوي بسبب الضغوط المحملة على اللاعبين في ظل دخول العناصر الجدد بعض شهرين من كأس أمم آسيا، بالإضافة إلى غياب عمر السومة وعمر خربين".

كما أضاف اللاعب السوري المخضرم: "المباراة الأولى لم نقدم المستوى المطلوب، ولكن المستوى تحسن في المباراة الثانية، لم نرض على الأداء بعد ولكننا نسعى للتحسن".

وتابع الخطيب حديثه وقال: "عند نزولي كبديل لم أكن أفكر في التسجيل، أردت فقك القيام بواجبي، وإحراز الهدف جاء ليتوج المجهود الجماعي وبفضل الله عز وجل".

يذكر أن المنتخب السوري كان قد ودع بطولة كأس أمم آسيا الأخيرة من مرحلة المجموعات.