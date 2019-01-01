الخطيب: السومة والصالح مخطئان في أزمة شارة القيادة

فراس الخطيب نجم المنتخب السوري يؤكد خطأ كل من عمر السومة وأحمد الصالح في أزمة شارة قيادة المنتخب في الفترة الأخيرة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد فراس الخطيب نجم منتخب سوري أن كل من عمر السومة وأحمد الصالح يعدان مخطئان في أزمة شارة قيادة المنتخب خلال بطولة أمم أسيا.

جاء هذا في تصريحات تلفزيونية تحدث فيها الخطيب عن بداية الأزمة الحقيقية، حيث أن الفريق يعتمد على مبدأ الأقديمة منذ فترة بعيدة.

وقال الخطيب: "تحدثت من قبل حول مبدأ الأقدمية في الحصول على شارة قيادة المنتخب السوري، ومن أجل أن أتجاوز مشكلة سابقة حدثت أثناء مباريات تصفيات كأس العالم".

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وأضاف: "ذهبت للإداري وسألته ما هي طريقة اختيار القائد، فأخبرني بالأقدمية، فذهبت وأخبرت اللاعبين حتى لا تحدث مشاكل، وقتها أعرب السومة عن حزنه لأنه ليس في القائمة".

وأكمل: "لا توجد لدي مشكلة للعب تحت قيادة السومة، لكن ما حدث من مشكلة كانت بخطأ من الثلاثي السومة وأحمد الصالح إدارة المنتخب".

جدير بالذكر أن المنتخب السوري كان قد ودع منافسات كأس أسيا الأخيرة التي أقيمت في قطر حيث احتل المركز الأخير في مجموعته خلف الأردن واستراليا وفلسطين.