الخطر يحدق بـ"فيفا" و"يويفا".. خبراء يحذرون من تداعيات السوبرليج على الاتحادين!

حكم تاريخي له ما بعده..

قد يشكل الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ونظيره العالمي (الفيفا) انتهكا قانون الاتحاد الأوروبي تهديدًا طويل الأمد لهيمنتهما كما يقول خبراء قانونيون.

جاء حكم المحكمة الأوروبية ليستخدم عبارات قوية ضد ما سمي بـ"الاحتكار" الذي تمارسه هذه الاتحادات بحق النشاط الرياضي بشكل عام.

ويتطلب الحكم الذي لا يعطي الضوء الأخضر بشكل نصي لمشروع دوري السوبر الأوروبي، أن يكون لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا "قواعد حول المشاركة في الدوريات المنافسة تتسم بالشفافية والموضوعية والملاءمة وعدم التمييز".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال جراهام أندرسون، المحامي البريطاني، في تصريحات لوكالة "رويترز": "ما سيحدث على الأرجح الآن هو نوع من الترتيبات خلف الأبواب المغلقة للسماح بنوع من المسابقات الأوروبية على غرار دوري السوبر الأوروبي".

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد قام بالفعل بتحديث قواعده في عام 2022 تحسبا لحكم شبيه، ويقول إنه يعتقد أنه الآن متوافق مع "جميع القوانين واللوائح الأوروبية ذات الصلة".. قواعد قد تجعل من الصعب على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تبرير رفض بطولة محتملة تلبي قواعده الجديدة أو تتماشى مع هيكلية المسابقات بشكل عام.