الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا يعصف برباعي باريس سان جيرمان

أربعة لاعبين من باريس سان جيرمان قد يغادروا في الصيف المقبل

قرر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عدم تمديد عقد الثلاثي جيانلوجي بوفون وداني ألفيس وتياجو سيلفا مع فتح الباب لبيع المهاجم إيدنسون كافاني.

جاء ذلك على خلفية خروج بطل الدوري الفرنسي من مانشستر يونايتد بعد الخسارة على أرضه بنتيجة 3-1 في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "راي سبورت" الفرنسية إنّ عقد بوفون وألفيس ينتهي في الصيف المقبل ولا يوجد رغبة في الاحتفاظ بالثنائي، كما لن يحصل سيلفا على عقد جديد وسوف يرحل في صيف 2020.

وأوضحت الصحيفة أنّ سان جيرمان سوف يعرض كافاني للبيع في ظل اهتمام نابولي الإيطالي بضمه وقد يعود اللاعب إلى الكالتشيو مقابل 40 مليون يورو.

ا̷ل̷ذ̷ه̷ب̷ روني لا يصدأ! 🌟



مهاجم مانشستر يونايتد السابق أحرز بالأمس أول هاتريك له خلال مسيرته في الدوري الأمريكي ⚽️⚽️⚽️



(📸: @dcunited) pic.twitter.com/eYsYOqIWZI — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 17, 2019

ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، قرر عدم التمديد للاعبين كبار السن والبحث عن صفقات جديدة لتطوير الفريق والمنافسة الموسم المقبل على التشامبيونزليج.

جدير بالذكر أنّ بوفون انضم في الصيف الماضي بالمجان قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.