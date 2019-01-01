رغم الخروج الأوروبي - عقد جديد لتوماس توخيل في باريس سان جيرمان

نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يحضر عقدًا جديدًا لمدربه الألماني توماس توخيل رغم وداع دوري أبطال أوروبا مبكرًا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن المدرب الألماني توماس توخيل أصبح قريبًا من الحصول على عقد جديد رفقة فريقه باريس سان جيرمان.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، والتي أكدت أن الإدارة تستعد لمنح توخيل عامًا إضافيًأ مع الفريق رغم أن عقده لا يزال مستمر حتى نهاية الموسم المقبل.

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وذكرت الصحيفة أن اتفاقًا قد تم التوصل له بين الطرفين بالفعل في الساعات الأخيرة ليستكمل توخيل الرحلة التي بدأها رفقة الفريق قبل أشهر قليل.

وكان المدرب قد أعرب في أكثر من تصريح صحفي سابق عن رغبته في استكمال مشواره مع باريس سان جيرمان ليحقق النجاح المأمول من المشروع الجاري للنادي.

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وخرج فريق باريس سان جيرمان هذا الموسم من بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي من دور الـ 16، وأمام فريق مانشستر يونايتد العائد للبطولة.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد ودع دوري الأبطال من نفس الدور في الموسمين السابقين أمام كل من برشلونة وريال مدريد.