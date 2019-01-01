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الدوري الأمريكي - الممتاز

الخامسة في تاريخه - طرد لروني في الدوري الأمريكي

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Jose L. Argueta
سجل 4 وصنع 2 في الموسم الحالي
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

تعرض المهاجم الإنجليزي واين روني للطرد للمرة الأولى في الدوري الأمريكي للمحترفين، بقميص دي سي يونايتد.

قاد فريق العاصمة الأمريكية تعرض للطرد في الدقيقة 51 من عمر اللقاء في مواجهة لوس أنجلوس.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه هداف المنتخب الإنجليزي التاريخي، لكن بالعودة لتقنية الفيديو، تراجع عن قراره وقام بإشهار البطاقة الحمراء مباشرة.

ويعاني دي سي يونايتد، بالخسارة بثلاثية دون رد من كتيبة المدير الفني بوب برادلي.

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ويعد الطرد الحالي هو الثالث المباشر للجولدن بوي والخامس في تاريخه، بقمصان مانشستر يونايتد وإيفرتون.

وشارك روني في 25 مباراة، سجل 16 وصنع 8 في الدوري الأمريكي منذ الموسم الماضي.

ويتألق الإنجليزي البالغ 33 عامًا، حيث سجل 4 وصنع 2 في 4 مباريات الموسم الحالي.

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