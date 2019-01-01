الخامسة في تاريخه - طرد لروني في الدوري الأمريكي
إسلام أحمد فيسبوك تويتر
تعرض المهاجم الإنجليزي واين روني للطرد للمرة الأولى في الدوري الأمريكي للمحترفين، بقميص دي سي يونايتد.
قاد فريق العاصمة الأمريكية تعرض للطرد في الدقيقة 51 من عمر اللقاء في مواجهة لوس أنجلوس.
وأشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه هداف المنتخب الإنجليزي التاريخي، لكن بالعودة لتقنية الفيديو، تراجع عن قراره وقام بإشهار البطاقة الحمراء مباشرة.
ويعاني دي سي يونايتد، بالخسارة بثلاثية دون رد من كتيبة المدير الفني بوب برادلي.
ROONEY SEES RED! 📕 #DCvLAFC https://t.co/g2jvLPoF51— Major League Soccer (@MLS) April 6, 2019
ويعد الطرد الحالي هو الثالث المباشر للجولدن بوي والخامس في تاريخه، بقمصان مانشستر يونايتد وإيفرتون.
وشارك روني في 25 مباراة، سجل 16 وصنع 8 في الدوري الأمريكي منذ الموسم الماضي.
قطار يوفنتوس لا يتوقف.. الفوز على ميلان يضعه على بعد ثلاثة نقاط فقط من تحقيق اللقب 🔝 pic.twitter.com/1dL0LnzRj0— جول العربي - Goal (@GoalAR) April 6, 2019
ويتألق الإنجليزي البالغ 33 عامًا، حيث سجل 4 وصنع 2 في 4 مباريات الموسم الحالي.