الحيرة تضرب مدرب النصر ونبأ سار لجماهير الهلال

مواجهة قوية بين الهلال والنصر في ديربي الرياض بالدوري السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يسود الارتباك في معسكر النصر السعودي، قبل ديربي الرياض ومواجهة الهلال بساعات قليلة، من حيث اختيار الحارس الأساسي للفريق.

ويواجه النصر نظيره الهلال، غدًا الجمعة، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن روي فيتوريا المدير الفني للنصر السعودي مازال لم يستقر على الحارس الأساسي بين براد جونز ووليد عبدالله.

وأشارت تقارير صحفية أن أمرابط خضع لكشوفات طبية بعد وصوله من معسكر منتخب المغرب، للتأكد من سلامته قبل المواجهة المرتقبة.

وعلى الجانب الأخر تحسنت حالة محمد البريك الظهير الأيمن للهلال السعودي بعد إصابته بكدمة في القدم أول أمس الثلاثاء في مران الزعيم.

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وتعد مواجهة النصر والهلال، حاسمة لقمة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث من سيفوز سيكون في صدارة الترتيب، أيًا كان الزعيم الذي يسعى لتعزيزها، أو العالمي الذي يرغب في انتزاعها.