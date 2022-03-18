الحيرة تصيب رامون دياز قبل كلاسيكو الهلال والأهلي

يستعد فريق نادي الهلال لمواجهة نظيره الأهلي، في مباراة الكلاسيكو بالجولة 25 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022.

الهلال يدخل المباراة وعينه على الثلاث نقاط، من أجل استعادة المركز الثاني، ومواصلة مطاردة الاتحاد، بينما يسعى الأهلي لاستمرار انتفاضته مع مدربه الجديد الأوروجوياني روبرت سيبولدي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني لفريق نادي الهلال محتار خلال الوقت الحالي، في التشكيل الذي سيبدأ به المباراة.

وأكدت الصحيفة على أن دياز استقر على الرباعي سالم الدوسري وسلمان الفرج وجوستافو كويلار وموسى ماريجا في خط الوسط، على أن يلعب النيجيري أوديون إيجالو.

والحيرة التي تشغل بال دياز حاليًا، هي وضع البيروفي أندريه كاريلو أم البرازيلي ماتيوس بيريا في التشكيل، حيث لم يحدد حتى الآن اختياره.

الهلال يحتل المركز الثالث حاليًا برصيد 46 نقطة، خلف الاتحاد المتصدر والنصر الوصيف، حيث يتبقى للزعيم مباراتين مؤجلتين أمام الاتفاق والفيحاء.

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بينما يحتل الأهلي المركز العاشر بترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 28 نقطة، حيث الفوز على الهلال سيدفع به إلى المركز السادس، وسيجعله قريبًا من المربع الذهبي.