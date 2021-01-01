الحيرة تسيطر على ميلويفيتش .. قائمة الأهلي الأولية في آسيا بـ"محترف" واحد

الأهلي يستعد للمشاركة الآسيوية

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن ملامح قائمة الأهلي الآسيوية قبل انطلاق المنافسات الشهر المقبل في دوري أبطال آسيا، حيث حدد الراقي القائمة المبدئية في الوقت الحالي.

الأهلي يستعد للمشاركة الآسيوية ويرغب في الظهور بشكل مميز خلال الفترة المقبلة، لينقذ موسمه بسبب الابتعاد عن المنافسة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الثلاثاء، أن الأهلي بالفعل أرسل القائمة الآسيوية الأولية للاتحاد الآسيوي من أجل الاستعداد لإرسال النهائية بداية الشهر المقبل.

وكشفت التقارير أن القائمة المرسلة تحتوي على 27 اسمًا فقط، بينهم لاعب أجنبي واحد وهو السوري عمر السومة مهاجم الفريق المخضرم.

ومن المنتظر أن يحسم الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني للفريق، أسماء الأجانب المتبقيين خلال الفترة المقبلة، وإرسالها في القائمة النهائية المحدد لها يوم 8 أبريل المقبل.

ويشارك الأهلي في دوري أبطال آسيا ضمن المجموعة الثالثة بجانب كلًا من الدحيل القطري والشرطة العراقي واستقلال طهران الإيراني، حيث يستضيف الراقي مباريات مجموعته في السعودية حسب قرار الاتحاد الآسيوي بإقامة اللقاءات بنظام التجمع لمكافحة تفشي فيروس كورونا.