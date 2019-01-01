الحوسني يتوج بجائزة القفاز الذهبي بدوري الخليج العربي

جوائز دوري الخليج العربي الإماراتي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلنت لجنة المحترفين لدروي الخليج العربي، عن الفائزين بجوائز الأفضل في الموسم الحالي من البطولة وحسم اللقب لصالح الشارقة.

توج عادل الحوسني حارس الشارقة بجائزة أفضل حارس مرمى في دوري الخليج العربي الإماراتي، في الموسم الحالي بعد حسم الشارقة لقب البطولة الأسبوع الماضي.

الشارقة تمن من تحقيق البطولة بعد الفوز على الوحدة في الجولة قبل الأخيرة من دوري الخليج العربي.

وأنطقت الحفل في تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت الإمارات لاختيار الأفضل في دوري الخليج العربي.

وكان ثلاثة مدربين تنافسوا على الجائزة وهم خالد عيسى من العين ومحمد الشامسي من الوحدة وعادل الحوسني من الشارقة.